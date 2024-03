Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: la principessa in auto

(Adnkronos) – A due mesi dall'operazione all'addome, arriva la prima foto di Kate Middleton, avvistata oggi per la prima volta dall'intervento e ritratta nelle immagini pubblicate dal New York Post insieme alla madre Carole nei pressi del Castello di Windsor. La Principessa del Galles, 42 anni, viaggiava a bordo di un'Audi guidata dalla mamma, tentando – spiega il Post -, di "mantenere un profilo basso con un paio di occhiali da sole e un leggero sorriso". L'avvistamento, continua il quotidiano, arriva "mentre le folli teorie del complotto su dove si trovasse" la principessa "hanno preso il sopravvento su Internet". Kensington Palace, spiega quindi il Post, ha chiarito a gennaio che Middleton sarebbe rimasta in convalescenza al chiuso fino a dopo Pasqua e che "avrebbero 'fornito solo aggiornamenti significativi'". La principessa ha trascorso un totale di 13 giorni alla London Clinic per poi tornare all'Adelaide Cottage a Windsor e riunirsi con William e i loro tre figli. Nella nota di Kensington Palace dopo le dimissioni dalla clinica, si spiegava che "la Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi". —internazionale/ [email protected] (Web Info)