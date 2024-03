Kate: “Ho un cancro”. Il video della principessa

(Adnkronos) –"Ho un tumore, mi sto sottoponendo a chemioterapia". Kate Middleton rende nota la diagnosi di cancro con un videomessaggio di 2'20'' diffuso attraverso i canali di Kensington Palace. La moglie del principe William si è sottoposta ad una rilevante operazione addominale a gennaio. Inizialmente, i bollettini aveva escluso complicazioni legate alla presenza di un tumore. Ora, Kate fa chiarezza. "Sono stati due mesi durissimi. A gennaio mi sono sottoposta ad un importante intervento chirurgico addominale. Si pensava che non fosse una condizione legata al cancro. L'intervento ha avuto successo ma altri testi hanno evidenziato la presenza di cancro", dice. "Il mio staff medico mi ha consigliato di sottopormi a chemioterapia preventiva e sono all'inizio di questo trattamento. E' stato un enorme shock, William e io abbiamo cercato di gestire tutto questo in modo privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, questo ha richiesto tempo. C'è voluto tempo per recuperare dall'intervento chirurgico e iniziare la terapia", prosegue. "Ma soprattutto, c'è voluto tempo per spiegare tutto nel modo più appropriato a George, Charlotte e Louis e garantirgli che starò bene. Io sto bene, divento più forte giorno dopo giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire a livello fisico e psicologico. Avere William al mio fianco è un grande conforto e una grande fonte di sicurezza", dice prima di ringraziare per l'affetto "da parte di tantissimi di voi". "Spero comprendiate che come famiglia abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy finché porto a termine la terapia". "Sono stati due mesi durissimi per l'intera famiglia" —internazionale/ [email protected] (Web Info)