Iveco Group, elezioni Rsa

Iveco Group, elezioni Rsa. L’Ugl Metalmeccanici conquista uno storico risultato mai raggiunto negli anni passati”. “Alle elezioni RSA a Torino svolte presso la sede centrale di Iveco Group N.V., l’Ugl Metalmeccanici con il 26% delle preferenze elegge Loredana Farese”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e la Federazione Nazionale si complimentano con i dirigenti sindacali di Torino: “questo risultato è importante in Iveco Group N.V in quanto, posiziona ancor di più la nostra sigla sindacale in percentuali di rappresentanza mai raggiunte negli anni passati”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino, Ciro Marino per il quale, “questo è un’altro risultato importante che traccia la strada della nostra organizzazione premiando l’impegno di un gruppo sindacale importante che mette in fila una serie di risultati positivi nel territorio. Il lavoro di Giovanna Russo, Coordinatrice UglM Iveco Group Torino, ha permesso che anche in questa essenziale tornata elettorale i metalmeccanici della Ugl raggiungessero, e per la prima volta, questo magnifico risultato per nulla scontato”. Ciro Marino e Giovanna Russo, ringraziano tutta la squadra che ha esercitato costantemente, un augurio di buon lavoro alla neoeletta Farese che ricoprirà la carica per i prossimi tre anni: un riconoscenza dovuta alla commissione elettorale, alle lavoratrici e lavoratori che hanno permesso all’organizzazione di rappresentarli all’interno del gruppo.

Hanno ottenuto la rappresentanza sindacale: UGLM 1 RSA – AQCFR 1 RSA – FIM 1 RSA