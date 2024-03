Inter-Napoli 1-1, gol di Darmian e Juan Jesus

(Adnkronos) – Inter e Napoli pareggiano 1-1 nel match che oggi chiude la 29esima giornata della Serie A. Nerazzurri avanti con Darmian, replica partenopea con la rete di Juan Jesus che nega alla capolista l'undicesima vittoria consecutiva. L'Inter sale a 76 punti e guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan. Il Napoli è a quota 45, con poche speranze di rimanere in corsa per il quarto posto, ora lontano 9 punti. L'Inter comincia con atteggiamento aggressivo, il Napoli fatica a uscire dalla pressione nerazzurra. I padroni di casa creano occasioni in serie al 13'. Meret deve negare il gol prima a Darmian e poi a Lautaro, l'azione si chiude con il tentativo impreciso di Barella. L'Inter mantiene l'iniziativa, il Napoli chiude i varchi e non concede chance rilevanti ai padroni di casa. Quando il pareggio sembra destinato a resistere fino all'intervallo, i nerazzurri sfondano. Bastoni crossa, Darmian da centro area buca Meret: 1-0.La formazione allenata da Inzaghi mantiene l'iniziativa anche in avvio di ripresa. Dimarco al 53' prova a sorprendere Meret su punizione, il portiere partenopeo è attento e devia. Il match si trascina per una lunga fase senza azioni di rilievo. L'Inter amministra gioco e energie, il Napoli non sembra avere la forza per una reazione. Gli azzurri faticano a creare gioco ma hanno il merito di sfruttare una palla inattiva. All'81' corner di Politano, Juan Jesus è puntuale all'appuntamento: colpo di testa e gol dell'1-1. [email protected] (Web Info)