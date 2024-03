Incidenti, salta corsia e si scontra con 3 auto: morta una donna

(Adnkronos) – Al volante di un Mercedes Vito avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con tre macchine. Tragico il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in via Prenestina Nuova, a Monte Compatri, Roma. Una 46enne morta, quattro i feriti. Stanno facendo gli esami tossicologici sull'investitore. Secondo una prima ricostruzione fatta sul posto dai carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, un 36enne romano al volante del monovolume avrebbe sarebbe finito nella corsia opposta, finendo prima contro una Mercedes, guidata da un 76enne, seduto accanto alla moglie 73enne, poi contro una Ford Fiesta, guidata da una 46enne romana, morta sul colpo, per finire la sua corsa su una Citroen Picasso, guidata da un 32enne romano. Il corpo della vittima, incastrato dalle lamiere della sua auto ribaltatasi dopo l'impatto, è stato portato a Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri tre sono stati portati in ospedale come il 36enne elitrasportato al San Camillo. — [email protected] (Web Info)