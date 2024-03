Il talento sardo Antonio Zaru: dall’infanzia alla direzione di FashionTV Sardegna

Nel cuore dell’incantevole isola della Sardegna, il 1° gennaio 1987, nacque un talento destinato a lasciare il segno nell’industria della moda: Antonio Zaru. Fin dalla tenera età di 8 anni, Zaru dimostrava un talento straordinario nel disegno di abiti, segnando l’inizio di una passione destinata a crescere nel tempo: “Già da piccolo mi piaceva anche indossare e vestire in un certo modo e da li si capisce che avevo già nel DNA la passione vera per la moda oltre che per il disegno”.

Il talento sardo Antonio Zaru

La sua passione per la moda è stata una costante nella sua vita, portandolo a incontrare il maestro Carlo Pignatelli, un momento che ha segnato profondamente il suo percorso. Fu proprio grazie a questa influenza che Zaru si innamorò dell’arte della sartoria, trasformando i suoi disegni in creazioni reali sui manichini.

Ma la sua dedizione alla moda non si è mai limitata al mero scopo professionale. Nonostante non sia il suo lavoro principale, Zaru continua a coltivare la sua passione per la moda a 360 gradi, trovando gioia nel processo creativo e nell’espressione artistica.

Tuttavia, il destino sembra riservargli nuove e entusiasmanti opportunità. Zaru ha annunciato con orgoglio che presto assumerà il ruolo di direttore presso la prestigiosa Fts Fashiontv Sardegna, una nuova avventura che promette di portare la sua passione per la moda a nuove vette.

Per Antonio Zaru, la moda non è solo un interesse, ma una vera e propria vocazione. La sua storia è un’ispirazione per tutti coloro che seguono le proprie passioni, dimostrando che con dedizione e impegno, i sogni possono trasformarsi in realtà, anche nel mondo affascinante e competitivo della moda.