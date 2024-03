Il talento del pianoforte Alessio Salis nella sala Sassu

Il talento del pianoforte Alessio Salis nella sala Sassu. Il 13 marzo nuovo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”.

Pasquale Iannone, Roberto Plano, Andrés Manchado Lopez e Gonzalo Vallejo Ortega.

A 18 anni non ancora compiuti ha già conquistato il palcoscenico della sala Sassu: Alessio Salis, giovanissimo pianista iscritto al “Canepa” di Sassari, il 13 marzo alle 19 sarà il protagonista del prossimo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”. Iscritto al terzo anno del corso di Pianoforte e al quarto anno del Liceo Classico “Azuni”, Alessio Salis ha iniziato lo studio dello strumento a otto anni. Dopo i primi studi ha iniziato a frequentare il Conservatorio ad appena 11 anni ed è stato accompagnato fino all’inizio del percorso accademico nel 2021. Dal 2017 al 2020 è stato pianista accompagnatore del coro “Maria Carta” all’Istituto comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari. Già vincitore dei concorsi “Prime note” a Oristano e Porto Torres, ha partecipato a diversi concerti a Sassari, dedicati a Claude Debussy e Johann Sebastian Bach, e alla rassegna concertistica “Musica d’estate” al chiostro di San Francesco ad Alghero.Ha frequentato corsi di perfezionamento con i pianisti

Il programma del concerto di mercoledì prevede la Sonata in do minore op. 13 n°8 “Patetica” di Ludwig van Beethoven, lo Studio in do maggiore op. 10 n°1, lo Studio in fa maggiore op. 10 n°8 e il Notturno in mi bemolle maggiore op. 9 n°2 di Fryderyk Chopin, Papillons op. 2 di Robert Schumann, lo Studio in sol diesis maggiore op. 42 n° 4 di Aleksandr Nikolaevic Skrjabin, Consolazione in mi maggiore n°6 di Franz Liszt, Suggestioni diaboliche op. 4 n°4 di Sergej Sergeevic Prokofiev.

Come per tutti gli eventi organizzati dal Conservatorio di Sassari, l’ingresso è libero e gratuito.