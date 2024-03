Il lancio del Progetto “DISCOVER MARMILLA” è finalmente realtà

Lunamatrona, 06 marzo 2024 – Giovedì 14 marzo alle ore 11:00 presso il Teatro Comunale di Sanluri “Akinu Congia” Parco S’Arei, Sanluri, si terrà un evento di lancio del progetto “Discover Marmilla”, un’iniziativa promossa dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, coordinata dall’Unione Comuni Marmilla e finanziata dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale di Coesione per la realizzazione di un Progetto di Sviluppo Territoriale e di promozione integrata di destinazione.

Il progetto, ambizioso e necessario, si pone come obiettivo il miglioramento dell’attrattività dell’offerta turistica del territorio attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici innovativi, la realizzazione di esperienze immersive e di servizi e azioni di marketing territoriale coordinate per progettare e creare la destinazione turistica “Marmilla”.

L’evento, oltre a essere un momento di lancio della piattaforma tecnologica che porterà il territorio della Marmilla ad essere protagonista sui canali digitali, sarà anche l’occasione, per tutti i Comuni dell’Unione, di confrontarsi sulle strategie di sviluppo turistico che, anche grazie a questo progetto, permetteranno alla Marmilla di crescere nel percorso di creazione di una destinazione turistica ricercata e apprezzata dagli ospiti.

Come spiega Francesco Sanna, Presidente del Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia: “Il progetto è in rampa di lancio, a partire da giovedì 14 marzo la Marmilla avrà la rappresentanza digitale che merita. Il territorio ha già potuto sperimentare negli ultimi mesi la presenza di segni tangibili della crescita della promozione turistica, segnaletica e arredi urbani che permetteranno agli ospiti, a partire dalla prossima stagione turistica, di scoprire quei luoghi preziosi ma nascosti della nostra Marmilla. A questi si aggiunge ora una piattaforma tecnologica innovativa e d’avanguardia che permetterà alla Marmilla di emergere come destinazione turistica anche sui canali digitali.”

L’evento sarà aperto a tutti coloro che sono interessati alla crescita e alla promozione della Marmilla. Tutta la popolazione è invitata a partecipare e a condividere la propria prospettiva, contribuendo a plasmare il futuro del turismo nel territorio.

Al termine dei lavori, ci saluteremo con un brindisi, per salutare con un momento conviviale questo importante passaggio per il nostro territorio.

Per ulteriori informazioni e per confermare la propria partecipazione, si può scrivere a: [email protected]

DETTAGLI E PROGRAMMA

Data: giovedì 14 marzo Orario: 11:00

Luogo: Teatro Comunale di Sanluri “Akinu Congia” Parco S’Arei, Sanluri