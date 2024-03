I film più popolari con Emma Stone e Cillian Murphy: il report di JustWatch

JustWatch ha deciso di classificare i film più popolari con Emma Stone e Cillian Murphy, per valutare quale dei loro progetti è il più apprezzato dal pubblico e se il loro film vincitore dell’Oscar 2024 è tra i migliori.

I film più popolari con Emma Stone e Cillian Murphy

Approfondimenti

“Poor Things” si trova in cima alla classifica, con una popolarità complessiva del 48,6% tra il pubblico globale. Non sorprende il secondo posto in classifica de “La Favorita”, altra sua interpretazione vincitrice dell’Oscar. Segue, infine, “La La Land”, film tra i principali contendenti agli Oscar 2016.

Sorprendentemente, “Crudelia” si è classificata in fondo alla lista, anche se si trattava di un progetto Disney ad alto budget.

“Oppenheimer” ha letteralmente spazzato via gli altri film di Cillian Murphy, raccogliendo oltre il 60% della popolarità globale. “Inception”, altro progetto del regista Christopher Nolan, si è classificato al secondo posto. Anche “Dunkerque”, “A Quiet Place” e “The Dark Knight” si sono classificati nella nostra top 10.

JustWatch ha creato questo report utilizzando i suoi grafici di streaming, che sono calcolati in base all’attività dell’utente, incluso il clic su un’offerta di streaming, l’aggiunta di un titolo a una lista di controllo e il contrassegno di un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti da oltre 40 milioni di appassionati di film e programmi TV al mese. Viene aggiornato quotidianamente per 140 paesi e 4.500 servizi di streaming.