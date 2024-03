Grandi prospettive dopo il bilaterale India–Sud Sardegna

Grandi prospettive dopo il bilaterale India–Sud Sardegna: economia e cultura nello sviluppo delle relazioni con la Repubblica indiana.

Cagliari, 20 marzo 2024 – Il bilaterale tra la Repubblica indiana e le rappresentanze delle istituzioni e delle imprese pubbliche e private del cagliaritano, coordinato e promosso da ConfCommercio Sud Sardegna, si è chiuso con un grande successo che apre prospettive molto interessanti per la cultura e l’economia dell’isola.

S.E. Neena Malhotra, ambasciatrice dell’India in Italia, ha accolto con gentilezza e professionalità il Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, professor Francesco Mola, il prof. Giacomo Cao amministratore unico del CRS4 e presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna, nonché i rappresentanti di alcune prestigiose aziende locali, accompagnati dal Presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti.

Molteplici gli intenti collaborativi scambiati tra la rappresentante della Repubblica dell’India e l’Ateneo cagliaritano: “Sono molto soddisfatto dell’incontro con l’ambasciatrice indiana

– ha dichiarato il Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola – a conferma della cordialità e della proficua collaborazione tra noi e l’India, paese con il quale il nostro ateneo intrattiene rapporti con importanti istituti di ricerca. Abbiamo avuto modo di parlare anche del futuro della partnership con il nostro ateneo, sia in campo scientifico che didattico, dal momento che l’Università di Cagliari sta vivendo una forte fase di rilancio internazionale con corsi di studio in inglese di grande interesse, per studentesse e studenti indiani. Il nostro ateneo può inoltre vantare una winter school di sanscrito, grazie alla collaborazione con le Università di Pisa e di Bombay, la cui ultima edizione ha visto la partecipazione di 15 studenti da Stati Uniti, Germania e Svizzera, Toscana e Sardegna”.

Di grande interesse anche l’avvio di una collaborazione con il CRS4. Giacomo Cao amministratore unico del CRS4 e presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna ha dichiarato:

“Ringrazio sua eccellenza Neena Malhotra per la premurosa ospitalità e per le opportunità di interazione con l’India nei settori dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie aerospaziali”.

Già dalle prossime settimane verranno attivati dei tavoli tecnici per gli approfondimenti sugli aspetti scientifici.

Anche per le imprese locali molte occasioni di implementazione dei rapporti, dalla prospettazione di un festival del cinema Indiano ad un permanente ufficio di scambio commerciale con l’India, attraverso la prossima istituzione dell’ufficio del Consolato onorario della Repubblica dell’India a Cagliari.

“Sono davvero onorato di aver dato impulso a questo bilaterale di lavoro e di cultura tra le imprese del Sud Sardegna e l’Ambasciata dell’India e mi auguro che i fiori sbocciati in questo incontro diventino frutti maturi per l’economia e le istituzioni sarde. Nel nostro piccolo proseguiremo a sostenere concretamente iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese del sud Sardegna”, ha dichiarato Alberto Bertolotti, presidente di ConfCommercio Sud Sardegna.