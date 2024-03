Germania, nuovo incidente per pullman Flixbus: almeno 5 morti vicino Lipsia

(Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Lo rende noto la polizia precisando che verso le 9.45 ora locale il veicolo è uscito di strada e si è schiantato per ragioni ancora da determinare. Si tratta di un Flixbus, si legge su apiegel.de. Diversi elicotteri e molte ambulanze sono stati inviati nella zona dell'incidente, con l'autostrada – che collega Berlino a Monaco – che è stata chiusa in entrambe le direzioni. —internazionale/ [email protected] (Web Info)