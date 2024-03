L’appello a investire sul sito archeologico della Villa Augustea di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Paola Villani – Direttrice del Dipartimento Beni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – : “E’ facile battere strade già battute. E’ più difficile, perchè è di più lungo periodo, investire su strade meno conosciute e anche meno attese. Al tempo stesso e parlo da ricercatrice, è che queste scoperte possono essere ancora più entusiasmanti. E’ un appello non soltanto ad avere attenzione perchè è proprio un investimento che ci permette poi, veramente di mettere il cappello su territori, su bellezze, sul patrimonio storico – artistico – archeologico sconosciuto”.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi e alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “In piena sinergia con la Soprintendenza stiamo cercando di portare avanti la riscoperta della Villa Romana. Anche la stessa presenza del Vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri, la riteniamo importante perchè è nostra intenzione dare centralità al sito e che abbia la giusta rilevanza all’interno e nell’ambito del circuito dei siti archeologici dell’intera area vesuviana. Pompei ed Ercolano sicuramente primeggiano ma Somma Vesuviana è un sito dalle grandi potenzialità che deve essere valorizzato. L’unica speranza per lo sviluppo economico dell’intera area vesuviana è la valorizzazione del patrimonio archeologico, dunque la Villa Augustea di Somma Vesuviana”.

Gasparri Villa Augustea Somma

Il Vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri, si è recato in visita al sito archeologico della Villa Augustea.

“E’ importante capire che la Campania si sta differenziando dal punto di vista culturale. Al di là dei grandi attrattori stiamo scoprendo anche tante aree sulle quali occorre investire in ricerca, formazione, prima ancora che in valorizzazione turistica, ultimo anello di una catena che parte dalla ricerca e quindi dalle Università che si fanno promotrici, che si fanno anche conduttrici di campagne di indagine, di supervisione, di proggetti, di recupero di scavo e di tutela.

Quindi questa filiera parte dalle Università, ad esempio il Suor Orsola Benincasa è stata da sempre presente a Somma Vesuviana dove tutto nacque perchè i nostri archeologi sollevarono il caso Somma, come altri casi di bellezze nascoste sulle quali c’è tanto lavoro da fare ma che permettono di rendere sempre più diffuso il patrimonio campano, perchè altrimenti i grandi attrattori rischiano di monopolizzare l’attenzione anche i flussi. E’ facile battere strade già battute.

E’ più difficile, perchè è di più lungo periodo, investire su strade meno conosciute e anche meno attese. Al tempo stesso e parlo da ricercatrice, è che queste scoperte possono essere ancora più entusiasmanti. E’ un appello non soltanto ad avere attenzione perchè è proprio un investimento che ci permette poi, veramente di mettere il cappello su territori, su bellezze, sul patrimonio storico – artistico – archeologico sconosciuto”. Lo ha dichiarato Paola Villani, Direttrice del Dipartimento Beni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in visita al sito archeologico romano Villa Augustea, oggetto della missione archeologica internazionale che vede insieme Università di Tokyo e Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La Villani, con il prof. Antonio De Simone, archeologo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, ha accolto il sen. Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato.

Gasparri ha ammirato affreschi, statue, pavimenti mosaicali della prestigiosa villa romana di Somma Vesuviana. Al suo fianco l’archeologo Antonio De Simone, con una narrazione dettagliata del sito.

“Pieno apprezzamento per la visita del Vice Presidente del Senato. Fondamentale il rapporto con le istituzioni regionali ma anche nazionali al fine di raggiungere l’obbiettivo di un chiaro lancio del sito archeologico romano. Il futuro di tutta l’area vesuviana, non solo di Somma Vesuviana, ma anche del circondario, è legato allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di questo territorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco, Salvatore Di Sarno, sta profondendo un grande impegno affinchè questa valorizzazione possa concretizzarsi. Siamo in stretto e continuo contatto con la Soprintendenza – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – che ringraziamo per disponibilità e attenzione.

E proprio in collaborazione con la Soprintendenza stiamo lavorando ad un’apertura mensile della Villa Augustea, almeno la prima Domenica di ogni mese. In piena sinergia con la Soprintendenza stiamo cercando di portare avanti la riscoperta della Villa Romana. Anche la stessa presenza del Vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri, la riteniamo importante perchè è nostra intenzione dare centralità al sito e che abbia la giusta rilevanza all’interno e nell’ambito del circuito dei siti archeologici dell’intera area vesuviana. Pompei ed Ercolano sicuramente primeggiano ma Somma Vesuviana è un sito dalle grandi potenzialità che deve essere valorizzato. C’è bisogno di aiuti, di investimenti, di fondi.

Il Ministero, le istituzioni nazionali e regionali possono fare tanto e devono fare tanto per la Villa Augustea che rappresenta il patrimonio culturale italiano. Non dimentichiamo che parliamo di un sito archeologico in grado di raccontarci lo svolgimento della vita dopo l’eruzione del 79 d.C., un sito che ha ben due stratificazioni geologiche di due eruzioni quali quella del 472 d.C. e del 79 d.C. e non dimentichiamo che anche l’ultima campagna di scavo ha svelato risultati che potrebbero essere sorprendenti. Inoltre è questo sito archeologico a rappresentare il futuro economico, sociale e culturale di tutta l’area vesuviana”.