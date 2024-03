Galtellí (Nu) munizioni e droga in casa. Denunciati due giovani

Nel pomeriggio del 26 febbraio scorso, a Galtellì, all’esito di una mirata perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Stazione di Orosei hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un 20enne ed un 23enne per detenzione abusiva di munizioni e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Gli indagati, durante un controllo di iniziativa, sono stati difatti sorpresi in possesso di oltre 2 etti di marijuana, di materiale per il verosimile confezionamento di dosi e di ben 11 cartucce calibro 12, abusivamente detenute. Quanto rinvenuto, abilmente occultato nel bagno dell’abitazione perquisita, è stato sequestrato.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.