Fuori dal 13 marzo su tutte le piattaforme digitali Idealizzami

Fuori dal 13 marzo su tutte le piattaforme digitali Idealizzami, EP d’esordio di Went, cantautore e musicista barese classe ’96 di stanza a Milano.

ASCOLTA L’EP: https://links.altafonte.com/3job1lj

“Idealizzami è il risultato di anni di silenzio e di una leggera solitudine alla ricerca di un nuovo posto sicuro. Ogni brano è stato scritto a netta distanza l’uno dall’altro, in un processo di decostruzione e riscoperta di sé stesso. Come in un effetto domino, quest’ultimo porta oggi a misurarsi con i risultati di quegli impedimenti superati e quegli ultimi anni di vita vissuti con la paura di non sentirsi più a casa, passando dalla dipendenza affettiva all’idealizzazione dell’amore e all’importanza della famiglia” – Went.

Contestualmente al percorso di vita dell’artista il disco nasce a Londra, sviluppandosi poi tra Bari e Milano. Ogni traccia rappresenta una tappa diversa alla ricerca del momento presente. Il brano d’apertura “tornare” e la focus track “idealizzami” ne sono emblematici, poiché iniziati a ridosso degli ultimi giorni londinesi e completati di ritorno in Puglia. Successivamente al trasferimento a Milano seguono le tracce “vino rosso” e “rimani chiara”; rappresenta un’eccezione il brano “21”, inizialmente ideato in lingua inglese e successivamente sviluppato in lingua italiana, grazie al contributo artistico della cantautrice Martina Vinci.

“Idealizzami” è auto-analisi e auto-terapia indotta; così, anche il suo sound diventa metafora dell’artista e delle sue influenze, che spaziano da James Blake, Jack Garratt, fino a Jordan Rackei e Bon Iver.

TRACKLIST

tornare

vino rosso

giorni dentro

rimani chiara

idealizzami

21

logora

“Affogo i miei testi tra le acque di casa mia, la Puglia, li deformo in un’onda alternative pop sotto la grigia pioggia londinese e li faccio riemergere con me, oggi, a Milano. Classe 1996, ho del “lontano da casa” la filigrana dei fogli su cui ho scritto e composto i miei pezzi e oggi dentro ci ritrovo tutto: il viaggio, i risultati, ciò che ho superato e ciò che ho idealizzato, ricostruendo e riscoprendo me stesso, brano dopo brano”.

Went, cantautore e musicista, nato nel 1996 in Puglia, prima Londra ora Milano. Affoga i suoi testi tra le acque di casa e la pioggia di quella Londra dove ha vissuto e ha fatto sua quell’ondata alternative pop che oggi abita il suo disco d’esordio, “Idealizzami”, il risultato di anni di silenzio alla ricerca di un nuovo porto sicuro, nato dalla collaborazione con il duo RGB Prisma, Marco Menchise e Giuliano Vozella e preceduto dai singoli ‘tornare’ e ‘vino rosso’. Il 13 marzo esce l’EP d’esordio ‘Idealizzami’ presentato in anteprima esclusiva su Billboard Italia e live al Biko (Milano) il 12 marzo. Went è uno dei progetti attualmente selezionati per le audizioni di Musicultura 2024.