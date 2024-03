“Energia” è il nuovo singolo dei Nitidi

Da venerdì 8 marzo 2024 in rotazione radiofonica “ENERGIA”, il nuovo singolo dei NITIDI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° marzo.

“Energia” è un brano che parla di come si possono superare le difficoltà nella vita attraverso la passione per la musica, che unisce tutti in un’unica energia vibrante. La canzone è caratterizzata dal genere Rapbossa, definito così dalla band, perché fonde la cruda cultura di strada del rap con le dolci e sinuose melodie della bossa nova. Un vortice di emozioni che invita a lasciarsi andare e a lasciare che la musica prenda il controllo dei sensi. Il Rapbossa è un’energia virtuosa che tocca ogni parte del corpo, trascinandola in un ritmo unico.

Spiega Naizy, uno dei cantanti della band, a proposito del brano: «”Energia” è un brano che porta soprattutto innovazione e freschezza nella scena rap-indie italiana, poi, c’è anche la bossa nova che ti porta per forza a muoverti e ballare. “Energì” ossia “energia”. Ti scioglie se la risvegli. La musica è e sarà sempre la terapia migliore per me. Ogni volta che lo dimenticherò, mi ricorderà di muovermi e di vivere senza la paura del giudizio altrui. Agli ascoltatori consiglio semplicemente di ascoltare il brano anche più di una volta se si vuole… e lasciarsi trasportare. È il modo migliore che conosco per ascoltare davvero una canzone».

Il videoclip di “Energia” è stato girato a Bologna e descrive l’incontro e il cammino dei membri della band verso uno dei loro concerti. Inizia con Ilja (chitarrista) e Lenny (batterista) che si incontrano all’aeroporto e si dirigono insieme verso il centro della città. Lungo il percorso, incontrano Tutua (cantante) appena uscito da casa, e insieme proseguono verso il luogo in cui suoneranno. Una volta arrivati, aspettano l’arrivo di Naizy (cantante) che, immerso nei suoi pensieri e paranoie, viene sollecitato da un messaggio vocale di Tutua a raggiungerli immediatamente. Naizy, convinto, si veste di fretta ed esce di corsa da casa. Dopo un cammino faticoso, finalmente raggiunge la band che lo accoglie calorosamente. Insieme, si dirigono verso il palco, dove sprigioneranno tutta l’energia e la passione, coinvolgendo chi li circonda in una danza di libertà.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/FKoLRXNRe80?si=_pTk2zaxctVP816v

Biografia

Nitidi é un gruppo musicale multietnico unico nel suo genere perché ogni componente é diverso e rappresenta generi musicali differenti. Lenny è un batterista e cantautore tedesco, amante della musica hip hop e funk. Ilja é nato in Unione Sovietica ma vanta origini Siberiane (nel lontano Lago Baikal) ed è appassionato del flamenco e la bossa nova, Tiziano Tarantino (Naizy) é amante di Soul e Rnb, mentre Gaetano Iorio (Tutua) di Rap e musica classica napoletana.

L’incontro tra di loro genera una musica che vuole parlare di positività, di gioia di vivere, ma anche di libertà di espressione. Il gruppo ha background diversi, essendo originari di luoghi lontani tra loro come la Germania, la Russia e Napoli, e parla della diversità come una caratteristica positiva di ognuno di loro.

Il gruppo è nato da un incontro casuale tra le strade di Bologna dopo il primo lockdown, ma si è subito creata sintonia tra di loro. Hanno trovato un’atmosfera perfetta nel suonare insieme. Non c’è stato bisogno di lavorare troppo per creare le canzoni. Motivi e melodie sono nati in maniera spontanea e armonica, proprio come si è formato il gruppo. In poche settimane hanno scritto il loro primo album e sono andati in studio per registrarlo. Hanno partecipato alle Audition di X Factor 2022 e alla 35^ edizione di Sanremo Rock e Trend. Nel 2022, Ilja e Lenny sono andati via da Bologna, ma il gruppo è rimasto forte. Creano nuove canzoni e riescono a pianificare nuovi concerti e pubblicazioni di singoli. Sono forti, divertenti e unici perché hanno la carica dentro, vogliono farsi conoscere e creare la propria musica.

Inutile dire che due napoletani, un russo e un tedesco non sono i protagonisti di una barzelletta ma di una band che ha creato un genere musicale unico e di ispirazione per le generazioni di oggi e di domani.

Facebook | Instagram