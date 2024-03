Empoli e Cagliari si giocano un’enorme fetta di salvezza. I pronostici dei bookmakers sulla sfida del ‘Castellani’

Torino, 1 marzo 2024 – Dall’arrivo in panchina di Davide Nicola, l’Empoli ha saputo trasformare una stagione apparentemente disastrosa in una poderosa cavalcata verso la permanenza in Serie A. Gli azzurri dovranno ora vedersela con un Cagliari reduce dal pareggio in extremis con il Napoli, fondamentale per alimentare un sogno salvezza che resta comunque complicato da realizzare.

Per i bookies, la trasferta in Toscana potrebbe rivelarsi assai amara per gli uomini di Ranieri.

Azzurri favoriti – Il rendimento eccezionale delle scorse settimane fa lievitare le quote di un successo di Luperto e compagni anche in vista del match interno con i rossoblù. Il segno 1 è infatti dato a 2.13 da Betclic (a 2.10 da Sisal), mentre un’affermazione degli ospiti è indicata a 3.48, valutazione non distante da quella del pari, a 3.28. Molto probabile, poi, un esito da Under 2.5, a 1.69, con l’Over 2.5 a 2.05.

Reti bianche il 30 dicembre 2023 – Nella gara d’andata disputata alla ‘Unipol Domus’ le due compagini non si fecero male a vicenda, chiudendo sullo 0-0, risultato quotato a 10.00 per questo incontro di ritorno. Un punto a testa anche nell’ultimo precedente al ‘Castellani’, il 13 febbraio 2022, con un 1-1 figlio delle reti di Pinamonti e Pavoletti. La replica del punteggio esatto è stimata a 6.60 da Betclic.

Niang scatenato – I recenti, pesantissimi centri dal dischetto hanno permesso a M’Baye Niang di conquistare subito l’affetto dei suoi nuovi tifosi. La quota-gol Betclic del classe 1994 per il confronto con i sardi è a 2.40, anche se a partire titolare in avanti dovrebbe essere ancora Alberto Cerri, la cui firma è indicata a 3.00. Ancora in cerca del primo centro stagionale Nicolò Cambiaghi, dato a 3.80, mentre le chance in zona gol di Matteo Cancellieri sono quotate a 4.05. Dopo il timbro decisivo contro il Napoli, Zito Luvumbo punta a entrare ancora nel tabellino dei marcatori e le sue possibilità sono stimate a 3.40. Quota-gol a 3.20 per Gianluca Lapadula, in un reparto offensivo che dovrebbe essere completato da Gianluca Gaetano, a 4.25. Valutazione a 3.60 per Andrea Petagna, possibile carta a partita in corso.