Elezioni Usa 2024, Orban e le lodi a Trump: “Un presidente di pace”

(Adnkronos) – Un "presidente di pace". Il premier ungherese Viktor Orban ha ribadito così la sua ammirazione per l'ex presidente americano Donald Trump dopo l'incontro in Florida. "Noi ungheresi abbiamo solo una cosa da fare ed è ammettere onestamente che il mondo sarebbe migliore e che sarebbe meglio per l'Ungheria se tornasse (al potere) il presidente Donald Trump", ha affermato Orban in commenti doppiati in un video che lo ritrae durante la visita nella residenza di Mar-a-Lago. Nel messaggio diffuso via Facebook, Orban ricorda Trump alla Casa Bianca e parla della situazione di allora in Medio Oriente e Ucraina. Secondo Orban, che ha diffuso una serie di scatti con il tycoon, Trump ha "offerto rispetto nel mondo e così ha creato le condizioni per la pace". —internazionale/ [email protected] (Web Info)