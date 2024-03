Elezioni Basilicata, candidato centrosinistra Marrese ferito in un incidente stradale

(Adnkronos) – Il presidente della Provincia di Matera e candidato presidente alle Regionali 2024 per centrosinistra e Movimento 5 stelle, Piero Marrese, è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale nella notte mentre rientrava a casa da Potenza, dopo la conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo ed altri impegni politici. Era a bordo di una Bmw, guidata da un'altra persona, che per cause da accertare è uscita di strada all'una sulla strada statale 407 Basentana al km. 99. Ferito anche il vice sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi. Marrese ha rassicurato tutti con un messaggio. ''Sto bene – ha detto – e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro''. — [email protected] (Web Info)