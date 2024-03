Elezioni Abruzzo, exit poll: Marsilio 48,7-52,7%, D’Amico 47,3-51,3%

(Adnkronos) – Urne chiuse in Abruzzo dove, oggi dalle ore 7 alle 23, si è votato per le elezioni regionali. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, alle elezioni regionali in Abruzzo, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 48,7-52,7% mentre lo sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 47,3-51,3%. La coalizione del centrodestra in appoggio del presidente uscente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è al 49,7%-53,7% mentre quella di centrosinistra, il cosiddetto campo larghissimo, in appoggio dello sfidante Luciano D'Amico, è al 46,3-50,3%. Alle 19 l'affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) era del 43,93%, un dato di poco superiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora aveva votato il 43,01% degli elettori. — [email protected] (Web Info)