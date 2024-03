E’ in radio e in digitale “Fammelo dire”

E’ in radio e in digitale “Fammelo dire” (Capogiro Records), il nuovo singolo di Lele Sarcì, una canzone che si presenta come un intimo dialogo interiore, un monologo emotivo e riflessivo.

Nel testo, l’artista si rivolge a se stesso, usando la musica come mezzo per autoincitarsi a credere nelle proprie capacità e a superare le sfide che la vita gli presenta.

Il brano diventa così una sorta di diario sonoro, in cui Lele si apre e condivide le proprie insicurezze, mettendo in luce le difficoltà che affronta.

Nella canzone, emerge una narrativa che descrive in modo onesto e crudo le paure e le incertezze personali. L’artista esplora i propri sentimenti e si confronta con il proprio passato, mettendo in luce i cambiamenti e la crescita personale. Il confronto tra il sé di prima e il sé attuale diventa un elemento chiave del testo, evidenziando il percorso di maturazione e la forza interiore acquisita nel tempo.

Spiega l’artista: “Dietro ogni nota di “Fammelo dire” si nasconde un dialogo intimo con me stesso, un viaggio emozionale attraverso i meandri della mia anima. Questa canzone è molto più di una composizione musicale; è il mio monologo personale, un incontro con le sfide della vita che affronto quotidianamente”.

In definitiva, “Fammelo dire” si configura come un brano che va oltre il semplice intrattenimento, offrendo un’esperienza musicale profonda e intima, arricchita da un testo che tocca le corde dell’autenticità e dell’autoconsapevolezza.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=RnHADfJa0-0&feature=shared

Il video, diretto da Antonio Morbidelli, esplora la vita della gioventù palermitana attraverso luoghi simbolici come Mondello, Piazza Politeama, il Teatro Massimo e Monte Pellegrino. Girato per le strade, evidenzia le sfide e gli incontri significativi degli adolescenti. La presenza nel Tempietto della musica sottolinea il potere emotivo nel farsi trasportare in un mondo unico. Complessivamente, è un viaggio visivo ed emotivo tra identità, esperienze giovanili e l’influenza straordinaria della musica.

BIOGRAFIA

Emanuele Sarcì, in arte Lele Sarcì, è nato il 29 gennaio 2007 a Palermo, dove attualmente frequenta il liceo linguistico. Fin da giovanissimo, ha dimostrato una passione per le arti e ha iniziato a studiare canto all’età di 9 anni.

Non solo concentrato sulla musica, Emanuele è stato un individuo attivo sin dall’infanzia, partecipando a varie attività sportive come nuoto e calcio. Tuttavia, la sua passione principale è sempre stata quella di diventare un artista poliedrico. Ha alimentato questa aspirazione frequentando per due anni la Performance Art School, dove ha avuto l’opportunità di studiare recitazione, dizione e ballo.

Emanuele dedica parte del suo tempo allo studio, alla palestra e a perfezionare la sua abilità nel canto con la guida del maestro Giuseppe Mavilla. Il percorso di crescita con il maestro lo ha portato alla realizzazione del suo primo brano inedito, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 2 febbraio 2024.