Droga, pistole e un mitragliatore: blitz e sequestri a Scampia

(Adnkronos) – Un mitragliatore, pistole e oltre 17 chili di droga. E' il bilancio dei sequestri eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Napoli a Scampia. Dopo i recenti controlli nell'area a nord del capoluogo partenopeo, a colpire il segno sono i militari del nucleo operativo di Napoli Stella. Il blitz è scattato nell'Oasi del buon pastore, nome evocativo di un rione popolare che costeggia via Ghisleri. Un luogo dove i carabinieri hanno eseguito perquisizioni in diversi appartamenti. Il bottino in un'area comune nel lotto R: 165 panetti di hashish per oltre 17 chili di droga e quattro pistole clandestine perfettamente funzionanti. Tutte con matricola abrasa e proiettili nel serbatoio. E ancora un mitragliatore calibro 223 dell'elvetica Sig Sauer e oltre 50 cartucce di vario calibro. Le armi, fanno sapere i carabinieri, saranno sottoposte ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.