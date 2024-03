Doppietta Ferrari in Gp Australia, Sainz trionfa e Leclerc secondo

(Adnkronos) –Carlos Sainz vince il Gp d'Australia 2024, la Ferrari fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato da Sainz nel secondo giro. Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira per un problema ai freni. Strada spianata per il Cavallino che domina la gara.Sainz centra la terza vittoria della carriera e la prima del 2024 con una gara perfetta. Lo spagnolo fa centro a 2 settimane dall'operazione di appendicite che l'ha costretto a saltare il Gp dell'Arabia Saudita. "E' stata un'ottima gara, mi sono sentito perfettamente a mio agio al volante. A livello fisico è stata dura, non è stato semplice. Per fortuna ero più o meno da solo in pista, ho potuto gestire le gomme e tutto il resto", spiega l'iberico. "La vita è folle a volte. L'anno è iniziato con il podio in Bahrain, poi l'appendicite, poi il ritorno con una vittoria: montagne russe, ma è fantastico". ​1. Sainz (Ferrari); ​2. Leclerc (Ferrari) a 2"3; ​3. Norris (McLaren) a 5"9; ​4. Piastri (McLaren) a 35"7; ​5. Perez (Red Bull) a 56"3; ​6. Alonso (Aston Martin) a 1'20"9; ​7. Stroll (Aston Martin) a 1'33"2; ​8. Tsunoda (RB) a 1'35"6; ​9. Hulkenberg (Haas) a 1'44"5; ​10. Magnussen (Haas) a 1 giro.Giro 2: Sainz super Verstappen.Giro 4: Verstappen rientra ai box e si ritira.Giro 7: Sainz ha 2'' sulla McLaren di Norris.Giro 11: Sainz allunga, vantaggio di 4''.Giro 17: pit stop per Sainz.Giro 18: Sainz si riprende la prima posizione, Leclerc secondo.Giro 22: Leclerc a circa 2'' da Sainz.Giro 26: Sainz porta il vantaggio a 4''.Giro 31: Sainz ha oltre 7'' su Leclerc, che viene avvicinato da Norris.Giro 35: Secondo pit stop per Leclerc che cerca di allungare rispetto alla McLaren.Giro 40: Sainz ha 26'' su Leclerc.Giro 42: Sainz effettua il secondo pit-stop e rientra in pista al primo posto con 5'' su Leclerc.Giro 47: Leclerc deve gestire un vantaggio di circa 4'' su Sainz quando mancano poco più di 10 giri.Giro 51: Sainz amministra 5'' di margine sul compagno di squadra.Giro 54: Norris si avvicina a Leclerc, il vantaggio della Ferrari scende a 3''2.Giro 57: Leclerc blinda il secondo posto con un giro veloce.Giro 58: Sainz trionfa e Leclerc secondo: doppietta Ferrari. — [email protected] (Web Info)