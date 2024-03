Diabetologia di Nuoro: problema tecnico informatico

Il Direttore della Struttura Complessa Diabetologia,. Dottor Alfonso Gigante comunica a tutti i pazienti con diabete che, a causa di un problema tecnico informatico, non è possibile rinnovare e/o eseguire nuove prescrizioni dei presidi, per un tempo determinato non definito.

I pazienti sono invitati, pertanto, a segnalare comunque la scadenza del piano presidi comunicato dalla farmacia, recandosi personalmente presso il centro diabetologico di appartenenza o inviando una e-mail a [email protected] , indicando i dati anagrafici del paziente e la richiesta.

Non appena la situazione sarà risolta si procederà al rinnovo dei piani scaduti precedentemente segnalati dal paziente stesso.