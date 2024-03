Dai balconi al verde urbano: buone pratiche per gestire le specie aliene. All’orto botanico un convegno fa il punto sulla sostenibilità delle specie invasive

Cagliari, 7 marzo 2024 – Domani, venerdì 8 marzo 2024 alle ore 9 presso l’aula Eva Mameli Calvino dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari ,si terrà il convegno dal titolo “Dai balconi al verde urbano: buone pratiche per la gestione delle specie aliene invasive”.

La giornata, promossa dal Centro servizi d’ateneo Hortus Botanicus Karalitanus (HBK), si propone di illustrare il delicato tema delle specie aliene invasive, suggerendo le più corrette pratiche di giardinaggio e progettazione del verde per limitare la loro diffusione nell’ambiente, favorendo l’utilizzo di specie autoctone per la realizzazione di giardini più sostenibili.

Apriranno i lavori, il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Cagliari, Gianni Fenu e Annalena Cogoni direttrice del Centro Servizi d’Ateneo Orto Botanico.

Tra i relatori Piero Genovesi, dirigente ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che farà una panoramica sul fenomeno delle invasioni biologiche, evidenziandone la rilevanza come uno dei principali drivers di perdita di biodiversità a livello mondiale ma anche per le perdite economiche e i rischi sociali e sanitari collegati. A seguire un focus sul settore del florovivaismo come vettore di ingresso di specie aliene invasive.

Lucilla Carnevali, tecnologa ISPRA si focalizzerà sulla normativa di riferimento attualmente vigente e illustrerà il “Piano d’Azione per ridurre l’introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale“, formalmente adottato dal MASE lo scorso anno e che dovrà essere implementato nei prossimi 6 anni. Il docente dell’Università di Sassari, Giuseppe Brundu, farà un intervento sulla realtà territoriale relativamente alla distribuzione ed agli impatti delle specie aliene invasive in Sardegna.

Gianluca Iiriti, responsabile tecnico del Centro servizi ateneo (HBK), parlerà dell’’utilizzo di specie autoctone nella progettazione del verde, come azione consapevole volta a limitare l’utilizzo di specie esotiche potenzialmente invasive e a favorire la creazione di giardini più sostenibili.

A conclusione dell’incontro, sarà possibile visitare, insieme ad Alessandra Caddeo del servizio visite guidate del Centro servizi d’ateneo HBK, il “Percorso Flora Aliena Invasiva” un sentiero didattico che si snoda all’interno dell’Orto Botanico, realizzato nell’ambito del progetto LIFE ASAP, progetto nazionale di informazione e comunicazione sulle specie aliene invasive, a cui l’Università di Cagliari ha partecipato come unità responsabile della componente esotica botanica.

