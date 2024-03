Crisula Stafida protagonista di importanti fiction targate Mediaset

Ad aprile su Italia 1 , con date ancora da definire, andranno in onda a ruota gli episodi inediti dei film tv seriali Din Don , con Enzo Salvi , Maurizio Mattioli e la partecipazione di Rocco Siffredi .

Precisamente si tratterà di Din Don 6 e 7 e la Stafida vestirà sempre i panni della simpatica e scoppiettante Gina con nuove divertenti storie sempre ambientate tra le montagne del Trentino .

Ma non finisce qui perché Crisula Stafida figura anche tra i protagonisti di Fragili , miniserie ambientata nelle Marche, con un cast stellare formato tra gli altri da Corinne Clery , Barbara Bouchet, Massimo Dapporto , Raniero Lapio di Monaco , e prossimamente in onda su canale 5 .

Qui interpreterà il personaggio di Angelica , tutto da scoprire così come la delicata storia che vede protagonisti un gruppo di anziani e non solo.

Nata a Roma il 16 novembre da madre italo-greca e da padre italiano, Crisula Stafida ha Visto il suo esordio sul grande schermo nel 2006, con un cameo nel film Nero bifamiliare di Federico Zampaglione. In quello stesso periodo, è stata inoltre in alcuni episodi delle serie televisive R.I.S. 2 – Delitti imperfetti e Distretto di Polizia 6. Da allora la carriera di Crisula non si è mai fermata, cosa che le ha dato modo di prendere parte a diverse produzioni: dalla sit com Ricci & Capricci, presto anche in onda con una quinta stagione , passando per il ciclo di film Din Don. La scorsa estate è stata protagonista della miniserie Mediaset Una mamma all’improvviso , in onda su canale 5 con Giulia Bevilacqua , Dino Abbrescia , Enzo De Caro e molti altri popolari attori .

Presto la Stafida sarà di nuovo sul set per i nuovissimi episodi di Din Don da realizzare .