Chalamet come Travolta, è il re del box office

(Adnkronos) –Timothée Chalamet è il nuovo re del box office. Il giovane attore franco-americano a soli 28 anni raggiunge così un famoso record che durava addirittura dagli anni '70. Chalamet, infatti, è diventato il primo attore dopo John Travolta ad avere due film primi in classifica nell’arco di otto mesi, ovvero 'Wonka' e 'Dune: Parte 2'. L'unico attore a realizzare questa impresa è stato, appunto, Travolta oltre quattro decenni fa, con 'La febbre del sabato sera' e 'Grease', usciti – anche loro – a otto mesi di distanza tra il 1977 e il 1978. E John Travolta su Instagram si congratula: “Congratulazioni Timothée! È fantastico avere qualcuno con cui condividere il mio record del box office. Cordiali saluti, JT”. 'Wonka' è il terzo adattamento live-action del romanzo per bambini di Roald Dahl e vede Timothée Chalamet interpretare l’iconico venditore di cioccolato, Willy Wonka. Il film ha incassato un totale di 218 milioni di dollari a livello nazionale e 630 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel frattempo, 'Dune 2' è arrivato a quota 500 milioni di dollari a livello globale in appena tre settimane e ha già superato il totale di Dune 2021. E Timothée Chalamet non si ferma. Il suo prossimo film sarà 'A Complete Unknown', un biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold incentrato sui primi anni di carriera a New York del cantautore premio Nobel. — [email protected] (Web Info)