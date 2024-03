Cagliari. Spaccio di eroina in casa. Arrestata una coppia

Nel corso di un’operazione di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, effettuata nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu, nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 58 anni e una donna di 51 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’appartamento della donna i due avevano avviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato all’esito di mirati servizi di osservazione, durante i quali i poliziotti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, dopo essersi appostati ed aver notato movimenti sospetti di persone che entravano ed uscivano dal palazzo, hanno deciso di farvi irruzione. La perquisizione domiciliare, infatti, ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale per la pesatura e il confezionamento, 13 grammi di eroina e la somma complessiva di 1.630 euro di denaro contante.

Al termine della redazione degli atti gli indagati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.