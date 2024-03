Cagliari abbraccia il digitale

Cagliari abbraccia il digitale. Adiacent inaugura la nuova sede per coltivare talenti dell’Information Technology. Una partnership tra impresa e Università per valorizzare le competenze locali e attrarre talenti in Sardegna.

Un ampio spazio, a Cagliari, dove coltivare i talenti del digitale e proseguire il percorso di crescita iniziato sui banchi dell’Università: è questo l’obiettivo con cui Adiacent, società di consulenza parte del Gruppo Sesa SpA, azienda dell’Information Technology toscana, ha inaugurato oggi la nuova sede in Via Gianquinto de Gioannis.

Quello di oggi è stato il coronamento di un percorso nato nella primavera del 2021 da un’intuizione del manager Stefano Meloni di Noa Solution, società sarda specializzata in servizi di consulenza e di implementazione software. “Perché è così difficile reperire figure tecniche nell’ambito Information Technology in Sardegna? Come possiamo fare per trattenere i talenti nella nostra regione?”: erano queste le domande che Meloni si poneva da tempo.

Da qui l’idea di coinvolgere Adiacent, con cui Noa Solution già collaborava, con l’ambizione di valorizzare il talento locale e di creare un ponte tra il mondo accademico e quello lavorativo nel cuore della Sardegna, a Cagliari.

Grazie a una partnership stretta con l’Università di Cagliari, sottolineata da un accordo firmato nel luglio 2021, Adiacent ha avviato un laboratorio software che ha già assunto dieci neolaureati, offrendo loro la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite durante gli studi universitari.

“I ragazzi che escono dalla facoltà di Informatica entrano in contatto con noi svolgendo un tirocinio curriculare, al termine del corso di studi. In questo modo abbiamo reciprocamente modo di conoscerci e i ragazzi hanno subito l’occasione di mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso di studi”, ha spiegato la CEO di Adiacent Paola Castellacci.

Ai dieci assunti si sono aggiunti nel 2024 già tre tirocinanti che lavorano a stretto contatto con Tobia Caneschi, Chief Technology Innovation di Adiacent. “Il nostro obiettivo è fornire un ampio spazio dove i giovani talenti possano coltivare le proprie competenze nel campo dell’Information Technology e contribuire alla crescita del settore. Con i ragazzi – prosegue Caneschi – ci sentiamo tutti i giorni e collaboriamo attivamente su progetti concreti”.

L’inaugurazione della nuova sede non solo amplia le possibilità di collaborazione e assunzione di nuovi talenti, ma rappresenta anche un’opportunità per coloro che desiderano tornare nella propria regione dopo un’esperienza di studio o lavoro altrove. Tra questi talenti di ritorno c’è già la Data Analyst Valentina Murgia, che dopo alcuni anni di esperienza nella sede toscana di Adiacent, tornerà nella sua Sardegna continuando a svolgere il suo lavoro da Cagliari.

“Grazie a chi ha creduto in questo progetto, – ha affermato la CEO Paola Castellacci – soprattutto l’Università di Cagliari nella persona del professor Gianni Fenu, Pro Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Cagliari, che ci ha accolti e messi in contatto con i ragazzi, Stefano Meloni che ha sviluppato e continua a far crescere team, Alberto Galletto, Addetto al Bilancio di Sesa che ha gestito tutte le attività amministrative, oltre naturalmente a questi primi dieci talenti. Siamo convinti che questo progetto sarà un importante passo avanti nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo del digitale in Sardegna”.