Brignone vince gigante di Are, rimonta e trionfo

(Adnkronos) – Federica Brignone vince il gigante femminile di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, terza al termine della prima manche, rimonta nella seconda frazione chiudendo il crono complessivo di 2'11''02. La svedese Sarah Hector, leader dopo la prima manche, è seconda a 0''33. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami a 0''40, Marta Bassino ai piedi del podio con un distacco di 1'47" da Brignone.