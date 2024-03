Balotelli ci ricasca e lancia petardo in spogliatoio – Video

(Adnkronos) – Mario Balotelli e i fuochi d'artificio, il feeling resiste. L'attaccante italiano dell'Adana Demirspor, in spogliatoio, prova a movimentare la situazione lanciando un petardo, come mostra il video pubblicato su Instagram. Non proprio una novità assoluta per il bomber. Nel 2011, quando militava al Manchester City, Supermario fu protagonista di un episodio in casa. Secondo i tabloid, Fece esplodere un petardo che finì per provocare un incendio. Balotelli chiarì che a combinare il guaio fu un amico. — [email protected] (Web Info)