Attentato Ottana e scritte intimidatorie a Lanusei: le dichiarazioni di Sinistra Futura

“Solidarietà alle comunità, campanello d’allarme per la politica: lavoriamo sulla partecipazione dei cittadini alla vita democratica”

Attentato Ottana e scritte intimidatorie a Lanusei: le dichiarazioni di Sinistra Futura

Una nuova ondata di violenza si sta abbattendo sugli amministratori dei nostri comuni. Da ultimo, le scritte con minacce di morte al sindaco di Lanusei e il pericolosissimo ordigno esploso davanti al palazzo del Comune di Ottana. Sinistra Futura esprime solidarietà ai sindaci e alle comunità colpite, perché episodi che hanno questa portata di violenza mettono in agitazione non solo chi li riceve direttamente, ma tutta la popolazione.

Ci si domanda infatti in quale contesto ci si ritrovi a vivere, in presenza – seppure una minoranza – di persone che non hanno a cuore la gestione del bene pubblico, che non sanno relazionarsi con gli amministratori a viso aperto, che non sono capaci di esercitare il confronto che ci impone una società democratica, e dunque vivono in una bolla disvaloriale ed esercitano pressioni di natura violenta attraverso gesti perseguibili dalla legge. Ci auguriamo infatti che Ottana e Lanusei, e tutti i paesi nei quali si sono verificati atti intimidatori possano avere giustizia, ma siamo soprattutto fermamente convinti che siano campanelli d’allarme che richiamano la politica a un maggiore impegno civico sul territorio, a un lavoro più capillare e persuasivo per allargare la partecipazione alla vita civile e democratica dei cittadini e delle cittadine.