Asl 5: attivo il nuovo servizio sui disturbi alimentari

Asl 5: attivo il nuovo servizio sui disturbi alimentari. Mani tese anche verso chi soffre di patologie legate al cibo. La direzione generale della Asl 5 di Oristano comunica l’istituzione del nuovo ambulatorio dedicato ai disturbi alimentari (DNA).

Una notizia importante proprio in occasione della nuova edizione della Giornata per la lotta ai Disturbi alimentari, prevista venerdì 15 marzo.

“Un nuovo traguardo significativo dell’azienda sanitaria oristanese verso la promozione della salute mentale e il benessere dei cittadini”, ha esordito il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi. La dottoressa Maria Cristina Marrocu, referente del nuovo ambulatorio, ha spiegato: “Il nuovo servizio della Asl di Oristano sui disturbi alimentari nasce con l’obiettivo di fornire un supporto integrato e specializzato a coloro che soffrono di disturbi legati all’alimentazione. Grazie a una equipe multidisciplinare composta da operatori dedicati alla gestione del disagio del comportamento alimentare, la Asl si impegna a offrire un approccio completo e personalizzato per affrontare le sfide legate ai disturbi alimentari”. Tra i servizi offerti la valutazione clinica e diagnosi accurata dei disturbi alimentari, il supporto psicoterapico e psichiatrico individualizzato per affrontare le sfide emotive e comportamentali, le consulenze dietetiche mirate a favorire un rapporto sano con il cibo e a migliorare l’alimentazione, i programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità per promuovere la consapevolezza sui disturbi alimentari e ridurre lo stigma associato.