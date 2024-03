Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ vince ancora

(Adnkronos) – 'The Voice Senior' vince ancora gli ascolti della prima serata di ieri con 3.548.000 spettatori e il 22,63% di share. Secondo gradito del podio per Canale5 con 'Terra Amara' vista da 2.917.000 telespettatori (16.7%) di share. 'Fratelli di Crozza' sul Nove totalizza 1.247.000 telespettatori e uno share del 6.7%, mentre per 'Quarto Grado' su Retequattro il risultato è di 1.158.000 telespettatori con uno share del 7.9%. A seguire, su La7, 'Propaganda Live' raggiunge 818.000 spettatori e il 5.7% di share, mentre su Italia1 'Edge of Tomorrow – Senza domani' totalizza 994.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 la 'Formula 1 – Prove GP Arabia Saudita' ottiene 587.000 spettatori (3.2%), su Rai2 il film 'Piccole donne' raggiunge i 544.000 spettatori pari al 3.1% di share e su Rai3 'Saint Judy' ottiene 526.000 telespettatori (2.8%). — [email protected] (Web Info)