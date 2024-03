Arriva “Teresa”, la nuova campagna digital di Serenis

Arriva “Teresa”, la nuova campagna digital di Serenis. Il centro medico online per il benessere mentale torna on-air con un video che porta in scena una vera psicoterapeuta, con tanti anni di esperienza. Così tanti che non si stupisce più di nulla.

La campagna sarà diffusa su Discovery+, Mediaset Infinity e Serially, Amazon.it, Youtube e Meta.

Marzo 2024 – Si chiama “Teresa” la nuova campagna digital di Serenis, (https://www.serenis.it/), il centro medico online per il benessere mentale che nel 2023 ha riempito di cartelloni Milano e altre città.

Teresa è anche il nome della protagonista, che non è un’attrice: è invece una psicologa e una psicoterapeuta di Serenis. La vediamo seduta in poltrona, circondata da personaggi bizzarri: un mimo inopportuno, una dogsitter in difficoltà, un direttore d’orchestra scatenato, due carote che giocano a tennis. Cose sorprendenti che non sorprendono Teresa, che sembra essere perfettamente a proprio agio. Il voice over ci spiega che ha 12 anni di esperienza, migliaia di sedute all’attivo, una carriera costruita fuori da Internet: è preparata a sentire tutto perché ha già sentito tutto. Anche quello che non abbiamo mai detto a nessuno.

Ideata internamente da Serenis (Francesco Morzaniga, Direttore creativo; Meg Vallejo, Art & Design Lead; Veronica Castelli, Head of Brand&Partnership, Giorgia Grassi, Brand&Content Manager; Samuele Tramontano, Head of Growth, Francesco Errico, Senior Growth Manager, Edoardo Dusina, Video Editor), e realizzata con il supporto del duo di registi Mòndeis, che ha già firmato i video di molti artisti e cantanti, la campagna durerà per tutto il mese di marzo e interesserà Discovery+, Mediaset Infinity e Serially, Amazon.it, Youtube e Meta.

“La gavetta è una cosa bellissima, ma ci sono contesti in cui egoisticamente preferiremmo che non venisse fatta su di noi: nessuno vorrebbe farsi operare da un chirurgo al primo giorno di lavoro. Con le dovute proporzioni, pensiamo che per un professionista della salute mentale avere esperienza sia un vantaggio significativo. Quelle che nella nostra testa sono storie strane, preoccupanti o imbarazzanti, per loro sono solo storie: storie che verosimilmente hanno già sentito, e di cui possono aiutarci a costruire il finale”, commenta Francesco Morzaniga, Direttore Creativo di Serenis.

“Quello del benessere mentale è un settore in crescita negli ultimi anni, sia globalmente che nel panorama italiano, e noi come Serenis abbiamo deciso di mettere focus e attenzione sulla professionalità e sulla qualità del servizio. Lo abbiamo fatto affidandoci ai migliori psicoterapeuti sul mercato: tutti i professionisti che collaborano con noi, oltre alla laurea in psicologia o medicina, sono anche specializzati in psicoterapia, e hanno in media 11 anni di esperienza, maturata in ospedali, cliniche, studi privati, scuole. Inoltre, ogni terapeuta che vuole lavorare su Serenis deve superare un corso di formazione specifico sulla terapia online. Questo ci consente di offrire ai nostri pazienti la miglior esperienza possibile”, conclude Veronica Castelli, Head of Brand&Partnership Serenis.