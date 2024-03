Arriva a Cagliari Stupidorisiko – una geografia di guerra sulla scena la voce delle vittime e i racconti

di un marine per ribadire la stupidità della guerra

Stupidorisiko – Una geografia di guerra, prodotto da EMERGENCY ONG Onlus sarà in scena a Cagliari il 6 aprile alle ore 16:00 presso Sala Eleonora d’Arborea al Polo Bibliotecario di Via Falzarego 35.

Interpretato da Francesco Grossi, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, lo spettacolo – selezionato all’interno della XIV edizione di Tramedautore, Festival internazionale della nuova drammaturgia – è una critica ragionata e al contempo ironica della guerra. Stupidorisiko – Una geografia di guerra racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando la guerra in tutta la sua stupidità.

Partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda, il racconto arriva fino alle guerre dei giorni nostri. In 75 minuti si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.

Nato dall’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza, lo spettacolo denuncia l’inutilità e il dramma della guerra in ogni sua forma, diventando strumento di divulgazione e valorizzazione del lavoro di EMERGENCY.

Ingresso libero fino esaurimento posti. Lo spettacolo è adatto dai 13 anni in su.