Ancora incidenti sul lavoro, morti due 60enni a Latina e Firenze

(Adnkronos) – Ancora due vittime di incidenti sul lavoro oggi, 25 marzo, in provincia di Latina e nel Fiorentino. Ad Aprilia (Latina) un operaio sessantenne è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dal tetto di una azienda in via della Meccanica. L'uomo stava effettuando lavori sul solaio quando improvvisamente è precipitato all'interno di un capannone perdendo la vita. Sempre nel pomeriggio un altro uomo di 60 anni è morto dissanguato a Gambassi Terme (Firenze) dopo essersi ferito sotto l'ascella sinistra con la sua motosega mentre stava potando degli alberi all'interno di un'oliveta. Malgrado la ferita, il 60enne, che era da solo nell'oliveta, ha allertato i soccorsi. Sul posto il personale sanitario del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi con l'elisoccorso ma il è poi deceduto a causa della gravità della ferita. Sono in corso accertamenti da parte dei funzionari della medicina del lavoro per capire se il 60enne fosse dipendente di una ditta o se lavorasse in proprio. — [email protected] (Web Info)