Allegri e i nervi tesi, la lite in tv dopo Juve-Genoa

(Adnkronos) – "Come mai la Juve ha fatto 7 punti in 8 gare? Io non mi permetto di dire a lei come fare il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente. Voi non dovete capire, ma fare solo domande". Massimiliano Allegri a nervi tesi in tv a Sky dopo l'ennesima prestazione deludente della Juventus, che non va oltre lo 0-0 casalingo con il Genoa. A Sky, Allegri non gradisce la domanda di Gianfranco Teotino sul rendimento negli ultimi 2 mesi e risponde a dir poco piccato. A Dazn, Allegri riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Non riusciamo a concretizzare le occasioni che creiamo. Oggi però non abbiamo preso gol, da questo dobbiamo ripartire. Non sono preoccupato, oggi sono soddisfatto. La squadra ha combattuto, i ragazzi sono stati bravi". — [email protected] (Web Info)