Alcaraz vince a Indian Wells, Medvedev battuto in finale

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince il Masters 1000 di Indian Wells per il secondo anno consecutivo. Il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, in finale batte il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e del tabellone, per 7-6 (7-5), 6-1 in 1h42'. Alcaraz, vittorioso in semifinale contro Jannik Sinner, conquista il 13esimo titolo della carriera e si conferma campione sul cemento californiano, consolidando la propria posizione nella classifica Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic.