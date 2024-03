Alcaraz e l’allarme a Indian Wells: “Capita tutto a me…” – Video

(Adnkronos) – Prima le api, poi l'emergenza in sala stampa. Carlos Alcaraz vince un'edizione movimentata dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, in finale ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 7-6, 6-1. Dopo la premiazione, appuntamento in sala stampa per la conferenza di rito. Davanti ai cronisti, il ventenne spagnolo è stato interrotto da un imprevisto. L'allarme dell'edificio si è attivato con un messaggio perentorio: "Attenzione, è stata segnalata un'emergenza in questo edificio. Cessate ogni attività e lasciate l'edificio attraverso l'uscita più vicina. Non usate gli ascensori", il messaggio che interrompe la conferenza. "Siamo nei guai?", chiede Alcaraz sorpreso. "Saranno le fiamme che ho fatto in campo… Prima le api, poi questo…", dice sorridendo e ricordando l'invasione di insetti che ha provocato la sospensione del match dei quarti di finale contro il tedesco Alex Zverev. Nell'occasione, Alcaraz è stato anche punto… — [email protected] (Web Info)