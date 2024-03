Al via domani a Oristano il ciclo di appuntamenti con ‘l’olio buono’ l’iniziativa Di Campagna Amica Sardegna e APOS

Arriva nelle scuole il percorso informativo, degustativo e olfattivo su una delle eccellenze della Sardegna

L’ Olio d’oliva extra vergine “sale in cattedra” anche nella provincia di Oristano. “L’Olio Buono” l’iniziativa regionale di educazione alimentare a cura di Campagna Amica Sardegna e dell’Associazione produttori olivicoli Sardegna (APOS), Campagna Amica Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, parte nelle scuole oristanesi per un percorso informativo, olfattivo e degustativo sull’olio extravergine d’oliva, alla scoperta delle varietà di olive, della coltivazione, della raccolta e spremitura. Domani si inizia con un doppio appuntamento (a partire dalle ore 10) all’Istituto Agrario-Alberghiero “Don Deodato Meloni” (via Carducci – Oristano), con i ragazzi di sala e cucina.

Si va dalle caratteristiche territoriali alle varietà di olio, passando per le differenze nella sapidità del versatile utilizzo del prezioso prodotto naturale. Un percorso organico, mirati alla valorizzazione del patrimonio olivicolo locale, illustrandone anche le caratteristiche salutistiche. Le degustazioni guidate consisteranno in vari assaggi di oli (buoni e meno buoni) con l’obiettivo di riuscire a individuarne le caratteristiche, gli abbinamenti ai cibi, l’uso razionale in pasti equilibrati.

Coldiretti-Campagna Amica

“L’olio è un prodotto che unisce l’intera Sardegna – afferma il presidente di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias – le varie aree geografiche isolane producono olio extravergine di oliva di qualità ma, con sapidità diverse, legate al territorio. Parliamo di un patrimonio variegato che esalta la biodiversità e accomuna il prodotto nelle ottime caratteristiche organolettiche”. Per il responsabile regionale Campagna Amica Coldiretti, Serafino Mura, inoltre “la scuola rappresenta il luogo ideale per comunicarne l’importanza di un utilizzo consapevole all’interno della dieta che prevede prodotti freschi, stagionali e locali – dice – motivo per cui alcune delle iniziative programmate si terranno direttamente presso i mercati Campagna Amica”.

Calendario

Sono sette, in totale, le iniziative programmate nelle scuole oristanesi e nei mercati contadini. Dopo l’appuntamento di domani 8 marzo si prosegue, poi, il 13 marzo con un’altra doppia iniziativa, sempre a partire dalle ore 10 all’Istituto Comprensivo 2 di Oristano (via Bellini), con le classi prime della scuola primaria.

Progetto

Il progetto abbraccia l’intera regione e vede impegnati i tecnici di Campagna Amica e gli esperti degustatori. In particolare coinvolta la sommelier dell’ olio e il tecnico del sodalizio olivicolo, Luciana Putzolu. Con questa iniziativa l’APOS guidata dal presiedente Antonello Fois insieme a Campagna Amica Sardegna, promuovono una attività di divulgazione e conoscenza tra gli alunni delle scuole della importanza della dieta Mediterranea, dove l’olio extravergine di oliva rappresenta un elemento insostituibile. La nutrizionista, Giulia Mugheddu, ne illustrerà le caratteristiche peculiari legate a una sana e corretta alimentazione.