Al Rally Il Ciocco grande spettacolo di Paolo Andreucci e Rudy Briani

Grande spettacolo di Paolo Andreucci e Rudy Briani al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Il plurititolato campione garfagnino nei due giorni di gara non si è risparmiato nella gara di casa, regalando spettacolo a bordo della Citroen C3 Rally2 del Team PRT gommata con le MRF Tyres.

Pubblico in delirio ad ogni passaggio del portacolori della Scuderia Ro Racing di Rosario Montalbano, che ha fatto registrare crono molto interessanti, rimanendo sempre nella top ten della gara e concludendo in settimana posizione sulla pedana di arrivo nella sua città, davanti al pubblico di casa.

Ritornato nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per testare lo sviluppo delle gomme MRF Tyres, l’idolo di casa ha esaltato il pubblico in prova con passaggi spettacolari al cardiopalma, senza risparmiare ogni centimetro di strada disponibile.

“È stato molto emozionante ritornare nel campionato italiano assoluto rally Sparco e farlo, come da tradizione, al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di casa a cui mancavo al via da troppo tempo – ha commentato Andreucci-. La nostra partecipazione quest’anno è legata allo sviluppo delle gomme da asfalto, dopo gli ottimi risultati e successi conquistati su terra. Abbiamo dimostrato di avere un ottimo prodotto, sia in condizioni da bagnato, che da asciutto. In gara abbiamo regalato un po’ di spettacolo ai tanti appassionati a bordo strada e siamo certi che stiamo lavorando nella giusta direzione. Abbiamo step programmati nel nostro lavoro di sviluppo e siamo ottimisti per il futuro. Da questa gara abbiamo acquisito informazioni preziose, che ci permetteranno di continuare il lavoro di sviluppo. Testiamo anche in gara, perché lo sappiamo fare e perché tutto questo non ci preoccupa, anzi ci è da stimolo per continuare a far meglio. Adesso ci concentriamo sui prossimi test e sui prossimi impegni agonistici. Grazie al team e ai tanti appassionati che in questi giorni hanno fatto il tifo per noi.”

Per Andreucci, il prossimo appuntamento in programma è il Rally Regione Piemonte, secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in calendario dall’11 al 13 aprile. La 18^ edizione del Rally Regione Piemonte, che anche quest’anno gode del patrocinio della Regione, della Provincia e dell’Automobile Club di Cuneo e assegna il Trofeo “Silvio Stroppiana”, porterà sulle strade fra le Langhe e il Roero il meglio della specialità. È un evento particolarmente apprezzato, al quale Andreucci ha partecipato in passato, confrontandosi con competitor internazionali che ormai stabilmente scelgono i sinuosi sali-scendi della Langa cuneese capaci di garantire un target tecnico di grande livello.