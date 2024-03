Above The Tree & Drum Ensemble Du Beat | Il nuovo album “Afrofulu” è un’obliqua e vitale reinterpretazione di musica africana e trance elettronica

Anticipato dal singolo “Talker X”, Above the Tree & Drum Ensemble du Beat danno vita ad una obliqua e vitale interpretazione di musica africana e trance elettronica.

Venerdì 1° marzo esce il nuovo album “Afrofulu” dell’ipnotica combo formata da Above the Tree & Drum Ensemble du Beat. Anticipato dal singolo digitale “Talker X” nelle scorse settimane, il full length giunge dopo una pausa di dieci anni rispetto al debutto “Cave_Man” (Bloody Sound, Locomotiv Records), e segna un vibrante passaggio per il connubio artistico di Marco Bernacchia (Above the Tree, Stregoni) ed Edoardo Grisogani (Drum Ensemble du Beat, tetuan). Viene pubblicato in digitale e cd (jewel box e handmade deluxe ediition) dalla label marchigiana Bloody Sound.

In “Afrofulu” Above the Tree si diverte ad indossare i panni del produttore artistico assemblando un album partendo da registrazioni di beat e ritmi che Edoardo Grisogani e Luca Rizzoli hanno effettuato al NuFabric Studio di Fermo. Marco Bernacchia stravolge, edita e rimonta le registrazioni fornitegli dai sodali ottenendo un sound contemporaneo che si muove tra elettronica selvaggia, afro beat e psichedelia tropicale. In questa texture ritmica panmetropolitana va ad introdurre, inoltre, dei sample vocali raccolti dalla tradizione afro, dei canti tradizionali dei popoli sub-sahariani ed degli estratti dei discorsi di Malcom X e Martin Luther King che impreziosiscono magicamente il risultato finale.

Above the Tree & Drum Ensemble du Beat dichiarano: ‹‹“Afrofulu” significa letteralmente “afro spazzatura”. Nasce dall’idea di utilizzare registrazioni casuali di batteria per poi rimontarle utilizzando come riferimento estetico un immaginario legato alle corse d’auto clandestine, alle nuvole di sabbia, alle gare di macchine truccate in maniera artigianale, alle foreste tropicali, ai graffiti scoloriti, con forti riferimenti al collasso dell’occidente. Una sorta di Blade Runner nelle sabbie, che parte dal Niger e arriva nelle discoteche afro del Mare Adriatico, con riferimenti alla nu-club, alla trance e alla techno music anni ’90››.

Above the Tree & Drum Ensemble du Beat è un progetto collaborativo prodotto da Above the Tree che esordisce nel 2014 con l’album “Cave_Man” (LP, Bloody Sound, Locomotiv Records) portando la band ad esibirsi in festival ed importanti club di tutta Europa. La combo nasce in parallelo al progetto solista Above the Tree, artista iconico attivo dagli anni zero, dopo l’acclamato album “Wild” (2012, Locomotiv Records) uscito a nome Above the Tree & The E-Side. La band è formata in pianta stabile da Marco Bernacchia (Above the Tree, Stregoni, Gallina) ed Edoardo Grisogani (Drum Ensemble du Beat, Tetuan, Visio) e negli anni ha visto avvicendarsi alla sezione ritmica diversi musicisti che hanno collaborato in studio e nei live, tra cui Luca Rizzoli (Nicolò Carnesi, Gregorio Sanchez), Enrico Mao Bocchini (Don Antonio, Granturismo), Stefano Orzes (Ai!, Carlo Masu e Le Ossa, The Crazy Crazy World of Mr. Rubik) e Michele Grossi (Dadamatto, Gallina).

TRACKLIST

1. Bufalo | 2. Talker X | 3. Lagos | 4. F.C. Lampedusa | 5. $abbie