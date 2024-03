A Marco Ferrera il trofeo Gian Franco Gessa

A Marco Ferrera il trofeo Gian Franco Gessa al termine della regata nazionale della classe Windsurfer al Windsurfing Club Cagliari.

Dopo un combattutissimo testa a testa e con una distanza di appena 4punti è Marco Ferrera (Albaria) il vincitore assoluto del trofeonazionale della classe Windsurfer organizzato dal Windsurfing ClubCagliari sabato 16 e domenica 17 marzo e dedicato a Gian Franco Gessa.Ma è il cagliaritano il Davide Gessa, figlio di Gianfranco, trapiantatoa Olbia e in mare con i colori del Circolo Nautico Olbia, che vincendoil podio nella categoria pesanti, ricava la maggiore soddisfazione dallaregata. Sempre tra i pesanti, argento per il portacolori del circoloorganizzatore Alberto Congiu, che risale in classifica in seguito alritiro dall’ultima prova del compagno di squadra Alberto Sanjust,colpito dal boma di un competitor durante la poppa e che concludecomunque con un buon 5° posto. Il bronzo tra i pesanti va a LucaManicardi del Circolo Surf Torbole.

Tra i leggeri, alle spalle di Ferrera, che si era già aggiudicato il

trofeo nel 2022, il campione italiano Alessandro Torzoni (Circolo

Nautico Olbia) e terzo Sergio Sanfilippo (Albaria). Il giovane

portacolori del Wcc, Enrico Niola, vince il primo posto tra gli juniores

e si piazza al 7° posto tra i leggeri.

Il podio femminile è interamente conquistato dalle atlete

dell’Albaria, con l’ottima prestazione della siciliana e campionessa

del mondo in carica Bruna Ferracane, che conclude con un terzo porto

nella classifica assoluta e precede le sprintosissime Katerina Babikova

e Giada Zalapì. A terra a causa di un infortunio invece la cagliaritana

Giulia Clarkson, vincitrice della precedente edizione.

Grande competitività in mare e divertimento a terra, in queste due

giornate baciate dal sole, con un maestrale frizzante e rafficato che ha

variato spesso di intensità e direzione, superando spesso i 20 nodi

nella prima giornata e calando, fino a scomparire quasi del tutto, nella

tarda mattina della domenica. 7 le prove disputate, come da miglior

pronostico e grazie alla precisione del comitato di regata presieduto da

Elisabetta Clivio, che hanno visto i 39 partecipanti su un’unica linea

di partenza, con gli uomini divisi in due categorie di peso solo ai fini

delle classifiche, al largo dell’affollata spiaggia del Poetto.

Diverse le partenze ripetute a causa di una numerosa flotta in anticipo

sui tempi e diverse le squalifiche individuali nelle varie prove, che

hanno inciso sui risultati della classifica finale.

La premiazione è stata preceduta dalla consueta estrazione di premi

offerti dagli sponsor (GTender, Professional Dietetics, Wipeout board

shop, Spirito Sardo, Vela Shop, Nuoto e Fitness) che ha accontentato

anche chi non è stato premiato dal mare.

Soddisfatto il presidente del WCC, che sottolinea come Cagliari e il

Golfo degli Angeli si confermino location perfetti per regatare al

meglio, offrendo un contesto di grande bellezza, ottime condizioni di

vento e la migliore organizzazione a terra e in mare.