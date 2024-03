A Gallipoli prima tappa Trofeo Magna Grecia

Tappa inaugurale del Trofeo Magna Grecia il 10 marzo Gallipoli con la gara di Duathlon corto.

La tappa inaugurale del Trofeo Magna Grecia, circuito di gare itineranti del Sud Italia, vedrà protagonista il 10 marzo Gallipoli con la gara di Duathlon corto. L’evento è organizzato dall’A.S.D Salento Triathlon Enjoy in collaborazione con Caroli Hotels e sotto l’egida della FITRI, Federazione Italiana Triathlon.

La manifestazione si svolgerà nel Parco naturale di Punta del Pizzo, meravigliosa location dal punto di vista paesaggistico e naturale. Partenza e arrivo sono previste all’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels, tra le dune sabbiose, la pineta e la meravigliosa spiaggia corallina che rendono la gara ancora più emozionante per gli atleti e per gli spettatori.

Il Duathlon è una competizione composta da due discipline: corsa e ciclismo: nello specifico, gli atleti si sfideranno su una distanza di 7 Km di corsa per poi cambiare disciplina e continuare la gara in bicicletta per 30 Km, per terminare la gara con un’altra sessione di corsa di cui 3 Km.

“Una gara emozionante – sottolinea il direttore di gara Marco Margiotta – che accoglierà oltre 150 partecipanti e sarà, per il secondo anno consecutivo, una sfida e un’opportunità per gli atleti che vorranno esprimere le proprie abilità, in cui forza e resistenza saranno messe a dura prova in un contesto altamente competitivo”.