A call for leaves: al MUACC un’installazione dedicata alle donne vittime di violenza

Cagliari, 4 marzo 2024 – Nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, l’Università degli Studi di Cagliari prosegue nel suo impegno per difendere i diritti delle donne e per affermare con forza la lotta a qualsiasi forma di violenza di genere.

Lo farà domani martedì 5 marzo, alle ore 17, quando sarà presentata al pubblico l’installazione A call for leaves, esito dell’iniziativa promossa dal MUACC (Museo Museo universitario per le arti e le culture contemporanee) in via Santa Croce, per ricordare la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di femminicidio.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola e la Delegata per l’Uguaglianza di genere di UniCA, Ester Cois.

Con A call for leaves , le studentesse e gli studenti dell’Ateneo di Cagliari sono stati chiamati a donare una foglia d’alloro, accompagnata da un breve pensiero, per comporre una simbolica corona di laurea, quella laurea che Giulia non ha mai potuto conseguire in vita. L’iniziativa ha trovato larga partecipazione in tutta la comunità universitaria, e non solo; tante e tanti hanno infatti voluto donare la propria foglia per ricordare non solo Giulia, ma tutte le donne.

Le foglie raccolte e i pensieri che le hanno accompagnate, sono diventate un’installazione che abita e percorre lo spazio museale, attraverso il dipanarsi di un nastro rosso, per coinvolgere chi osserva, diventando un momento di riflessione, intima e pubblica allo stesso tempo, sulla violenza di genere, che ci chiama tragicamente in causa, e che ci rende responsabili, tutte e tutti.

La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 14 e il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18.

