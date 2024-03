10eLotto: a San Teodoro (SS) colpo da 1 milione di euro, è la seconda vincita più alta dell’anno

Maxi vincita a San Teodoro, in provincia di Sassari, grazie al gioco del 10eLotto. Nella località sarda, come riporta Agipronews, vinto 1 milione di euro grazie a un 10 ottenuto in un’estrazione frequente. I numeri centrati sono 3-11-15-21-35-46-63-65-72-90. Si tratta della seconda vincita più alta del 2024, dietro solo a quella da 2,5 milioni di Savona di fine febbraio, e al pari di quella centrata a Carate Brianza a inizio gennaio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.