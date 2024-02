World Wetlands Day in Sardegna

World Wetlands Day in Sardegna. Nieddittas dedica tre domeniche per visitare l’area naturalistica di Corru Mannu.

Per celebrare il WWD 2024 in Sardegna, Nieddittas dedica tre domeniche: 11 febbraio, 25 febbraio e 10 marzo 2024. Un’importante occasione per esplorare un percorso di circa 5 km in minibus elettrico o in e-bike. Lungo il percorso si potranno scoprire l’allevamento semiselvatico delle orate, la vegetazione e l’avifauna tipica della zona, nonché i progetti di sostenibilità ed economia circolare realizzati.

Arborea, 09 febbraio 2024 – In occasione degli eventi del “World Wetlands Day in Sardegna”, Nieddittas offrirà l’opportunità di visitare l’area naturalistica di Corru Mannu nell’ambito del programma di eventi organizzati dalla fondazione MEDSEA per celebrare gli stagni e le lagune della regione. Questo evento commemora il 53º anniversario della Convenzione di Ramsar che riconosce l’importanza internazionale delle zone umide e identifica le aree più ricche dal punto di vista della biodiversità avifaunistica.

Il tema di quest’anno è “Zone umide e comunità: un intreccio vitale”, tema che pone in evidenza il legame stretto tra questi territori e i suoi abitanti. La Sardegna conta attualmente nove aree Ramsar (di cui una è quella appunto di Corru Mannu) su un totale di 57 zone identificate in Italia, coprendo il 17% della superficie nazionale. Questa regione è rinomata per la presenza di importanti specchi d’acqua, in gran parte costieri e salmastri.

Nieddittas, partner di lunga data di MEDSEA, offre l’opportunità di visitare l’area naturalistica di Corru Mannu per tre domeniche: 11 febbraio, 25 febbraio e 10 marzo 2024. La zona umida lungo la costa occidentale della Sardegna, nel golfo di Oristano, nel comune di Arborea, è stata inclusa nella lista delle zone umide di importanza internazionale negli anni ’70, in base alla Convenzione di Ramsar. Successivamente è stata designata come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale, inserita nella rete Natura 2000. Questa rete di aree protette è dedicata alla conservazione della biodiversità e ospita habitat e specie faunistiche e floristiche di grande interesse. Gli stabilimenti Nieddittas si trovano proprio nel compendio di pesca di Corru Mannu, e l’azienda è considerata un esempio di eccellenza per la gestione naturalistica di quest’area protetta.

Durante la visita al Percorso Corru Mannu – inaugurato in tutte le sue parti a fine 2023 – gruppi, scolaresche e amanti della natura avranno l’opportunità di esplorare un percorso di circa 5 km in minibus elettrico o in e-bike. Lungo il percorso, si potranno scoprire l’allevamento semiselvatico delle orate, la vegetazione e l’avifauna tipica della zona, nonché i progetti di sostenibilità ed economia circolare realizzati da Nieddittas in collaborazione con la Fondazione MEDSEA. Tra questi progetti vi sono l’isolotto di gusci di cozze e la panchina Blue Eco Lab. Durante la visita, sarà anche possibile conoscere la storia di Nieddittas e degustare una ricetta a base di prodotti Nieddittas grazie alla presenza del Nieddittas food truck.

Nieddittas si impegna per l’ambiente attraverso diversi progetti di economia circolare incentrati sul riutilizzo dei gusci dei mitili. Uno dei progetti più iconici è proprio la costruzione di un isolotto artificiale nello stagno di Corru Mannu, che mira a sostenere l’insediamento e la nidificazione di alcune specie di uccelli. L’isola artificiale, realizzata con sacchi di iuta riempiti con gusci di cozze provenienti dalla lavorazione di Nieddittas, offre un ambiente favorevole per la nidificazione, lo svernamento e la migrazione di importanti specie di uccelli acquatici e marini migratori.

L’impegno di Nieddittas per la sostenibilità si traduce nella scelta di riutilizzare i prodotti di scarto, come i gusci di cozze, trasformandoli in risorse. L’azienda sperimenta soluzioni basate sulla natura, come la panchina Blue Eco Lab, realizzata con gli scarti della produzione Nieddittas, che fa parte di un progetto di eco-design realizzato sempre in collaborazione con la Fondazione MEDSEA.

La visita dell’area naturalistica di Corru Mannu rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di scoprire e comprendere l’importanza delle zone umide e della biodiversità che ospitano. Nieddittas si impegna a promuovere la conservazione di queste preziose aree naturali e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare e proteggere l’ambiente.

Per partecipare alla visita guidata al Percorso Corru Mannu, è necessario prenotare in anticipo qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nieddittas-per-la-natura-percorso-naturalistico-con-degustazione-746023846407?aff=ebdssbdestsearch.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adatto alle condizioni meteo.

L’apertura dell’area naturalistica di Corru Mannu rappresenta un’occasione importante per esplorare e apprezzare la meravigliosa biodiversità delle zone umide della Sardegna. Progetto realizzato con il contributo PO FEAMP 2014-2020.

Per saperne di più e scoprire tutte le date disponibili https://www.nieddittas.it/percorso-corru-mannu/

Tutti gli eventi del World Wetlands Day su medseafoundation.org