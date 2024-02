William incontra Tom Cruise e ‘lancia un messaggio’ ad Harry

(Adnkronos) – Il principe William ha incontrato a una cena di beneficenza Tom Cruise e subito dopo ha postato su X una sua foto con l'attore americano e la scritta "Bizzarro vederti qui". Una chiara prova del senso dell'umorismo dell'erede al trono britannico, per gli esperti reali, che nel commento del principe di Galles leggono un messaggio indirizzato più al fratello Harry che alla star di Hollywood. Anche il duca di Sussex, infatti, era appena stato in Gran Bretagna, giunto dagli Stati Uniti per un incontro con re Carlo che è durato circa 45 minuti. Dopo aver visto il padre, Harry è ripartito per la California, senza prima incontrare il fratello e la principessa Kate. William appare sorridente e di buon umore nella foto con Cruise alla cena di gala della London Air Ambulance. Gli account social del principe e della principessa del Galles hanno condiviso il momento iconico poche ore dopo il ritorno del principe Harry negli Stati Uniti, apparentemente inviandogli un messaggio forte sull'importanza di stare vicini nel momento del bisogno. William è tornato agli impegni pubblici ieri, per la prima volta da quando il mese scorso è arrivata la notizia dell'intervento addominale di sua moglie Kate Middleton e della diagnosi di cancro di suo padre re Carlo, rivelata all'inizio di questa settimana. Durante l'evento, ha incontrato anche i membri dell'equipaggio della London Air Ambulance, ex pazienti e finanziatori, prima di tenere un breve discorso. Tom Cruise era uno degli ospiti del gala e la coppia ha posato insieme per le foto in smoking e papillon. William e Cruise si erano incontrati di recente alla premiere londinese di 'Top Gun: Maverick', nel maggio 2022 insieme alla principessa Kate. —internazionale/ [email protected] (Web Info)