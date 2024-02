Valencia, violento incendio in edificio di 14 piani: persone intrappolate

(Adnkronos) – Un incendio di grandi proporzioni sta devastando un edificio di 14 piani a Valencia, in Spagna. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le persone intrappolate, due delle quali, riporta il sito di El Mundo, sono rifugiate su un balcone. Lo stesso sito riporta che una persona è saltata dal primo piano sopra un telo steso dai vigili del fuoco. Secondo il giornale locale Levante, le persone rifugiate sul balcone al sesto piano sono un padre con la figlia adolescente. Sono almeno due i vigili del fuoco rimasti finora feriti, mentre ancora non sono state diffuse notizie sulle eventuali vittime. Intanto, è già stato montato un ospedale da campo nei pressi dell'edificio in fiamme per dare immediato soccorso ai feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio si è sviluppato al quinto piano e poi si è propagato a tutto l'edificio ed sta interessando anche un edificio adiacente. —internazionale/ [email protected] (Web Info)