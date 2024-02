Ucraina, al Colosseo spunta striscione di Militia Christi: “Stop genocidio in Donbass”

(Adnkronos) – "Stop genocidio in Donbass!". Questo lo striscione affisso all'alba, sul cavalcavia del Colosseo, da Militia Christi – Rete dei patrioti. "L'iniziativa intende ribadire – spiega il movimento politico cattolico sulla propria pagina Facebook – quale sia stata la causa scatenante, il Regime di Kiev, del doloroso conflitto in atto, a 2 anni dal suo inizio. Riteniamo inoltre ricordare – si legge ancora nel post – che l'infame massacro del nobile Popolo ucraino del #Donbass, da sempre culturalmente russofono, è in corso da ben 10 anni, nel silenzio complice delle 'democrazie occidentali'. Con questo gesto vogliamo anche rendere affettuoso omaggio a tutte le sue vittime, in primo luogo ai bambini del Donbass". — [email protected] (Web Info)